Normal sezonu 67 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off hattından şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, normal sezonu 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 67 puan toplayarak üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla play-off oynama hakkı kazanan yeşil-kırmızılı ekip, TFF 2. Lig'e yükselmek için şampiyonluğu hedefliyor.

Play-off ilk turunda Karşıyaka, 59 puanla bir basamak altında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşti. İlk maç 24 Nisan Cuma günü saat 17.00'de deplasmanda oynanacak. İzmir temsilcisi bu karşılaşmadan avantajlı bir skorla dönmeyi amaçlarken, rövanş mücadelesi 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda yapılacak.

Normal sezonda Karşıyaka kaybetmedi

Sezonun ilk yarısında deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Karşıyaka, rövanşta rakibini 2-0 mağlup ederek normal sezonu yenilgisiz şekilde üstün tamamladı. Bu turu geçmesi halinde ikinci turda Eskişehirspor-Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan yeşil-kırmızılı ekip, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Bu aşamada ilk maç 4 Mayıs Pazartesi, rövanş ise 8 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Öte yandan Karşıyaka'nın finale yükselmesi durumunda ise TFF 3. Lig 3. Grup'tan gelecek finalist ile 15 Mayıs Cuma günü tarafsız sahada oynanacak tek maçta karşı karşıya gelecek ve TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.