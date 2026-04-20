Yangın, Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kapladığı fabrikaya çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bazı işçiler hafif şekilde dumandan etkilendi. Fabrikada ise soğutma çalışması ve duman tahliyesinin devam ettiği öğrenildi.