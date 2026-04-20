Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, farklı alanlarda elde ettikleri başarılarla ilçeye gurur yaşatan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan tarafından ödüllendirildi.

Kütahya Germiyan Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakalarında il üçüncülüğünü paylaşarak bölge finallerine katılmaya hak kazanan Mehmet Ali Özyürük ve Tuba Adıgüzel ile Akıl ve Zekâ Oyunları İl Finali'nde Equilibrio, Abluka ve Pentago kategorilerinde il üçüncüsü olan Melek Şura Kaytan, Yusuf Talha Talaş ve Alptuğ Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Sinan, elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sinan, 'Bu başarıların kazanılmasında emeği geçen öğretmenlerimizi ve her zaman öğrencilerimizin yanında olan kıymetli velilerimizi de tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.