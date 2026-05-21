Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri, ders kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle sosyal güvenlik işlemlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğr. Gör. A. Bülent Gül'ün yürüttüğü 'Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Veri Giriş Uygulamaları' dersine konuk olarak katılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Selçuk Yardımcı, öğrencilere SGK veri giriş işlemleri hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Domaniç Hayme Ana MYO'nun 2003 yılı mezunu olan Yardımcı, mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak sosyal güvenlik alanındaki işlemlerin önemine dikkat çekti.

Ders kapsamında işe giriş beyannamesi düzenleme, bordro hazırlama, raporlu günlerin sisteme işlenmesi gibi birçok işlemi uygulamalı olarak anlatan Selçuk Yardımcı, SGK işlemlerinin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Geciken işlemler nedeniyle cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceğini ifade eden Yardımcı, günümüzde SGK'nın elektronik altyapısının işlemleri büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyledi.

Elektronik sistem sayesinde işlemlerin daha hızlı, doğru ve verimli şekilde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Yardımcı, sosyal güvenlik alanında çalışacak öğrencilerin uygulama bilgilerini geliştirmelerinin meslek hayatlarında önemli avantaj sağlayacağını kaydetti.

Dersin yürütücüsü Öğr. Gör. A. Bülent Gül ise öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra sektör deneyimi bulunan isimlerle bir araya gelmesinin önemli olduğunu ifade etti. Mezun öğrencilerinin farklı alanlarda başarılı kariyerler yaptığını görmekten mutluluk duyduklarını belirten Gül, 'Kendinizi iyi yetiştirdiğinizde sizler de başarılı kariyerlere sahip olacaksınız. Bizler de sizleri alanında uzman kişilerle buluşturarak onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Mezun öğrencimiz Selçuk Yardımcı'yı dersimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk' dedi.

Program sonunda Öğr. Gör. A. Bülent Gül, ders katkıları ve öğrencilerle paylaştığı bilgiler dolayısıyla Selçuk Yardımcı'ya teşekkür etti.