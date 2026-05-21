Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer İlkokulu öğretmenleri, yerli tohumlardan yetiştirdikleri domates fidelerini toprakla buluşturdu.

Zafer İlkokulunda 'Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi ile 81 ilde yürütülen 'Köklerden Geleceğe' çalışmaları kapsamında düzenlenen Mayıs ayı etkinliklerinde öğretmenler, Yerli Tohum Tarım Atölyesinde bir araya geldi. Etkinlikte yerli tohumlardan yetiştirilen domates fidelerinin dikimi gerçekleştirildi.Öğretmenler tarafından gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilere yerli üretim, tarım bilinci ve doğa sevgisinin aşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Okul Müdürü Serdar Taşoğlu, doğaya verdikleri emek ve özverili katkılarıyla bu anlamlı çalışmaya destek olan öğretmenlere teşekkür etti.