Kütahya'nın Gediz ilçesinde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri bayilerinde denetim ve kontroller yapıldı. Gerçekleştirilen kontroller kapsamında bayilerin mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği incelenirken, kayıt ve satış süreçleri de kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelere bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı ve yasal süreçler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.