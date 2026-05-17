Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu, Tavşanlı 15 Temmuz Fen Lisesinde düzenlenen 2026 ROBOTAV Ulusal Robot Yarışması'nda elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Okul, yarışmada verilen toplam 9 ödülün 3'ünü kazanarak Kütahya'dan ödül alan tek ortaokul olmasının yanı sıra tüm kategorilerde en fazla ödül alan ortaokul oldu.

Toplam 123 takımın katıldığı yarışmada Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri; Geri Dönüşümden Robota kategorisinde Türkiye 1.'liği ve Türkiye 2.'liği, Robofutbol kategorisinde Türkiye 2.'liği, Çizgi İzleyen kategorisinde ise Türkiye 4.'lüğü elde etti.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, başarının yalnızca derecelerden ibaret olmadığını belirterek, aylar süren hazırlık sürecinde takım ruhu, iş birliği ve birlikte üretme kültürünün ön plana çıktığını ifade etti.

Gündüz açıklamasında, öğrencilerin azim ve özveriyle çalıştığını vurgulayarak, danışman öğretmen Gülşah Kırcın ile birlikte emeği geçen tüm öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere imkan ve fırsat sunmaya devam edeceklerini belirten Gündüz, teknoloji ve üretim odaklı çalışmaların süreceğini söyledi.