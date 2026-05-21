Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Konya'ya kapsamlı bir teknik gezi düzenlendi.

'Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması (Application and Expansion of Climate Change Resilient Agricultural Production Model in Eskişehir Province)' projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Çifteler Ziraat Odası Başkanı ve Eskişehir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Necat Yatır, Proje Koordinatörü Mühendis Yurdal Çetinkaya, Proje Uzmanı Mühendis Mutlu Subaşı, teknik personel ve çok sayıda çiftçiden oluşan 80 kişilik heyet, Konya'daki Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Saha uygulamaları yerinde incelendi

Enstitüde görevli uzmanlar tarafından; çölleşme ile mücadele çalışmaları, iklim değişikliğine uyum sürecinde sürdürülebilir tarım uygulamaları ve enstitü bünyesinde hayata geçirilen yenilikçi tarım modelleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Program çerçevesinde gerçekleştirilen teknik incelemelerle, katılımcıların saha uygulamalarını yerinde görerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları sağlandı.

Eskişehir tarımı için önemli adım

Gerçekleştirilen ziyaretin, iklim değişikliğine dayanıklı üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi açısından kritik bir katkı sunduğu vurgulandı. Türkiye genelinde yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum eylemlerinin çiftçilere aktarılmasını amaçlayan proje, Eskişehir ayağında önemli bir aşamaya ulaştı. Program kapsamında elde edilen kazanımların, Eskişehir tarımının geleceğine yön verecek yeni projelere altyapı oluşturması bekleniyor.