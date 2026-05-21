Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, 2025 yılı içinde Web of Science Q1, Q2, Q3 kapsamındaki dergilerde uluslararası yayın çalışmaları yapan öğretim elemanları için tören düzenlendi.

'2025 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayın Töreni' ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, 'Bugün bir araya gelmemize vesile olan ödül töreni, üniversitemizin araştırma üniversitesi olma vizyonunun, gerek insanlık gerekse ülkemiz adına bilime katkı sunma arzusunun ve ESOGÜ ailesi olarak bu konudaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Nitekim bugün burada kutlayacağımız, yücelteceğimiz, alkışlayacağımız ve nihayetinde ödüllendireceğimiz şey bilime ve araştırmaya duyulan tutku, üretkenlik ve özveridir. Üniversitemizde Ar-Ge ve eğitim misyonunu üstlenmiş her bir mesai arkadaşımızın bu değerlere olan bağlılığını güçlendirmek, bilimsel merakını, heyecanını ve üretim azmini canlı tutmak zorundayız' dedi.

'Bilim insanlarımızı daha fazla bilimsel çalışmaya teşvik edebilmek arzusundayız'

Rektör Çolak, sözlerinin devamında, 'Değerli meslektaşlarım, ne mutlu sizlere ki bilime olan tutkusunu ve heyecanını hiç yitirmeyenlerden oldunuz. Bilimsel bilginin ve üretimin gücüne inanarak laboratuvarlarda, masa başlarında, kitapların arasında, arşivlerde, arazilerde, gerçek bilgi her neredeyse tam da orada olup, bilimsel yayın ve projelerlerle literatürde iz bıraktınız. Bizler de sizlerin motivasyonuna katkı sağlamak ve bilim insanlarımızı daha fazla bilimsel çalışmaya teşvik edebilmek arzusundayız. Bilgi ve inovasyon çağında üniversitelerin bilişsel devrimin lokomotifi olması beklenmektedir. Tüm güç dengelerinin bilgi merkezli şekillendiği bu yapıda, üniversitelerin etkinliği ve niteliği milli kalkınmanın başlıca belirleyicisi haline dönüşmüştür. Bu yüzdendir ki tüm akademik gayretleriniz yalnızca sizlere veya üniversitemizin kalkınmasına katkı sunmakla kalmayacak, ülkemizin muasır medeniyet yolundaki ilerleyişinin birer adımı olacaktır. ESOGÜ'nün milli teknoloji hamlesinde üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye çalışmakta, uluslararası düzeyde tanınır bir Ar-Ge, inovasyon ve kültür merkezi olmayı hedeflemektedir. Bunu adım adım ilerleyerek hep birlikte başaracağımıza inancımız tamdır. Bunun için Ar-Ge çalışmalarının somut akademik çıktıları olan makale, kitap, bildiri, proje, patent/faydalı model çalışmalarını hem nitelik hem de nicelik bakımından geliştirmek, ileriye taşımak hepimizin vazifesidir' ifadelerini kullandı.

'Ödül alan tüm hocalarımızı bir kez daha kutluyorum'

Akademisyenlere imza attıkları başarılarından dolayı teşekkür eden Çolak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Değerli mesai arkadaşlarım, yaptığınız her çalışmanın üniversitemizi temsil ettiğini, başarılarınızla ESOGÜ'yü ulusal ve uluslararası mecralarda bir adım yukarı taşıdığınızı biliyor, tüm gayretlerinizi yakinen, takdirle izliyor ve destekliyoruz. Bildiğiniz gibi, dün ESOGÜ Ödül Yönergesi çerçevesinde, akademik personelimize Akademik Performans Ödülü, Genç Bilim İnsanı Ödülü, Bilimsel Araştırma Projesi Ödülleri, Eğitim Ödülleri ve Tez Ödülleri takdim edilmiştir. Ödül alan tüm hocalarımızı bir kez daha kutluyorum. Ödül Yönergemiz çerçevesinde, ödül alan akademik personelimize ilave olarak, uluslararası sıralamalarda üniversitemizi yukarılara taşıyan Q kategorisinde yayın yapan siz değerli bilim insanlarının da takdir edilmesi için ayrı bir tören düzenlemeyi uygun gördük. Bu bağlamda Q kategorisinde yer alan yayınlara ilişkin bazı verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında Q1 kategorisinde 255, Q2 kategorisinde 228, Q3 kategorisinde ise 127 yayın yapılmıştır. Bu yayınları yapan hocalarımızın 53 tanesi Profesör, 40 tanesi Doçent, 10 tanesi Doktor Öğretim Üyesi ve 1 tanesi de Öğretim Görevlisi Doktordur. Ayrıca birim bazlı değerlendirdiğimizde bu hocalarımızın 52 tanesi Tıp Fakültemiz, 15 tanesi Fen Fakültemiz 12 tanesi Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz olmak üzere diğer birimlerimizin de katkılarıyla devam edip gitmektedir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu salonda bulunup ödül alacak olan akademisyenlerimiz Q1-Q2-Q3 kategorilerinde en az 3 yayını olan hocalarımızdan oluşmaktadır. Q kategorisinde yayın yapıp burada bulunmayan diğer hocalarımıza da tebrik belgeleri dijital ortamda gönderilecektir. Onlara da huzurlarınızda üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu düşüncelerle sizleri imza attığınız başarılardan dolayı ESOGÜ adına bir kez daha içtenlikle tebrik ediyor, asla rehavete kapılmadan, bilimin en önemli güdülerinden olan merakınızı hiç kaybetmeden azimle çalışmalarınıza devam etmenizi temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.'

Açılış konuşmasının ardından ESOGÜ 2025 Yılı Uluslararası Bilimsel Yayın Töreni, 2025 yılı içinde Web of Science Q1, Q2, Q3 kapsamında uluslararası yayın çalışmaları yapan ESOGÜ öğretim elemanlarına teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam etti.

Törene; ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Prof. Dr. Hakan Demiral ve diğer üniversite yöneticileri ile akademisyenler katıldı.