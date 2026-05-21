Eskişehir Sivrihisar Belediyesi'nde görevli personele 5 bin TL'lik Kurban Bayramı ikramiyesi takdim edildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Kurban Bayramı öncesinde belediye personelleriyle bir araya gelerek bayramlaştı. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen programda personellerle tek tek görüşen Başkan Dökmeci, çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı. İlçeye fedakârca hizmet eden belediye personellerine teşekkür eden Dökmeci, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmaların ilçeye değer kattığını ifade etti. Bayramların dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, tüm personellere aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Program kapsamında belediye personellerine Kurban Bayramı dolayısıyla 5 bin TL bayram ikramiyesi takdim edildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.