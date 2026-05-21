Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Tüp Bebek Merkezini ziyaret ederek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette; Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman H. Minsin, Kadın Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Merdan Ali Merdanoğlu ile Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları Uzm. Dr. Ayça Işık ve Uzm. Dr. Merve Durmuş Kaygısız tarafından merkezde sunulan sağlık hizmetleri, tedavi süreçleri ve teknik altyapıya ilişkin kapsamlı bilgilendirme yapıldı. 2019 yılında hizmet vermeye başlayan merkezin kısa sürede bölgenin önemli infertilite ve yardımcı üreme tedavi merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Dr. Teoman H. Minsin, kuruluşundan bu yana merkeze başvuran hasta sayısı ve yapılan işlem sayılarının yaklaşık 6 kat arttığını ifade etti. Son yıllarda tüp bebek tedavilerindeki gebelik başarı oranlarının yüzde 55'in üzerinde seyrettiğini belirten Minsin, merkezde bugüne kadar yaklaşık 480 canlı doğumun gerçekleştiğini kaydetti.

Modern tedavi yöntemleri ve özellikli vakalar

Merkezde tüp bebek tedavilerinin yanı sıra aşılama tedavileri, embriyo dondurma ile yumurta ve sperm dondurma işlemlerinin de modern yöntemlerle başarıyla uygulandığı belirtildi. Özellikle ileri yaş gebelikleri, daha önce başarısız tedavi öyküsü bulunan hastalar ve genetik hastalıklarda sağlıklı embriyo seçimi gerektiren özellikli vakalarda merkezin önemli bir deneyim kazandığı ifade edildi. Dr. Teoman H. Minsin, artan hasta yoğunluğuna rağmen elde edilen başarılı sonuçların; kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, embriyologlar, anestezi ekibi, hemşireler ve tüm sağlık çalışanlarının güçlü ekip çalışmasının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

'Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise tüp bebek tedavisinin aileler için taşıdığı öneme dikkat çekerek vatandaşlara modern, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Bildirici, hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini ön planda tutan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. Ziyaret kapsamında sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Ziyarette; Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Figen Karakuş ve Uzm. Dr. Semra Can Mamur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazan Öner Yılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Derya Eyiip ve Emel Özgüç ile merkezde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları yer aldı.