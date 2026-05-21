Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çevre ve altyapı yatırımları kapsamında, ASKİ tarafından Söke ilçesine kazandırılacak olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için proje çalışmalarına başlandı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Sarıkemer Mahallesi'nde tamamlanan kanalizasyon hattı çalışmalarının ardından, bölgeye kazandırılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için imar planı çalışmalarının tamamlanmasıyla proje süreci başlatıldı. bAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen proje kapsamında günlük 1150 metreküp kapasiteli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşa edilecek. Tesise ulaşacak kanalizasyon suları, ileri biyolojik arıtma işlemlerinin ardından tarımsal sulamada kullanılabilecek standartlara getirilecek.

Çevreye duyarlı teknolojilerle projelendirilen tesisin deşarj noktası ise Büyük Menderes Nehri üzerindeki şişme bendinin bulunduğu mansap kısmında yer alacak. Bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan tesis, 2060 yılına kadar hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacak. Başkan Çerçioğlu'nun çevre yatırımları ile Söke'ye modern ve çevre dostu bir altyapı tesisi kazandırılacak.

Kent genelinde yatırım ve projelerinin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, 'Aydınımız için çalışmaya, proje ve yatırımlarımızı kentimize kazandırmaya devam ediyoruz. Söke'ye kazandıracağımız tesisimizin şimdiden ilçemize ve Aydınımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' ifadelerini kullandı.