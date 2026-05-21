Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalarla sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik destekler aralıksız sürdürülüyor. Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi, hem hayvanların yaşam kalitesini artırıyor hem de kent genelinde örnek bir hizmet modeli sunuyor. Tamamen ücretsiz hizmet veren merkezde, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Özellikle popülasyon kontrolü amacıyla yoğun şekilde kısırlaştırma işlemleri yapılırken, yaralı, hasta ya da yardıma muhtaç hayvanlara da ilk müdahale gerçekleştiriliyor. Merkezde görevli ekipler, gerektiğinde yaban hayvanlarına da destek vererek tedavi süreçlerini yürütüyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak güvenli alanlara ulaştırılıyor. Hizmete başladığı günden bu yana önemli rakamlara ulaşan merkezde toplam bin 160 kısırlaştırma işlemi yapılırken, bin 327 hayvan da yatarak tedavi edildi. Modern ekipmanlar ve uzman veteriner hekim kadrosuyla hizmet veren merkez, yalnızca tedavi değil, aynı zamanda toplumda hayvan sevgisi ve farkındalığın artırılmasına da katkı sağlıyor. Öte yandan Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada kent genelinde yardıma muhtaç sahipsiz hayvan gören vatandaşların Güvercin Masa hattı üzerinden ihbarda bulunabileceği belirtildi.