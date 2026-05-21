Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu fuarında meslek lisesi öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergileyip okullarının faaliyetlerini tanıttı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yıl sonu sergi fuarında, meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler hazırladıkları çalışmalarla vatandaşların karşısına çıktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in konuşmasıyla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ben Her Yerde Varım' projesi doğrultusunda hayata geçirilen 'Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, 'Bugün ziyaret edeceğimiz her stantta gençlerimizin alın teri ve hayal gücü vardır. Her çalışmada öğrenen, tasarlayan, üreten ve geleceğe yön veren bir gençliğin izleri bulunmaktadır. Bu gayret yalnızca bir sergi değil aynı zamanda bir karakter inşası da olacaktır. Çünkü bizler inanıyoruz ki mesleki ve teknik eğitim sadece bir meslek edinme süreci değildir. Aynı zamanda özgüven kazandıran, üretim kültürünü güçlendiren, istihdama yön veren ve ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sunan stratejik bir adımdır' dedi.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çekti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü hatırlatan Yiğit, 'Bugün burada gördüğümüz her çalışma bu anlayışın günümüz eğitim sistemi ile yeniden hayat bulmuş halidir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu vizyonda tam olarak bunu hedeflemektedir. Bilgiyi hayatla buluşturan, beceriyi merkeze alan, değer temelli yaklaşımı esas alan ve milli manevi değerleriyle güçlü bireyler yetiştiren bu eğitim anlayışımız, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasında ve kalıcı olarak burada yer almasında büyük bir önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

'Öğrenciler geleceğe imza atıyor'

Öğrencilerin üretim odaklı çalışmalarına vurgu yapan Yiğit, 'Bugün burada öğretmenlerimizin rehberliğiyle yerini alan öğrencilerimiz sadece bir etkinliğe değil aslında bir geleceğe imza atmaktadırlar. 'Ben üretebilirim, başarabilirim ve bu memleketin geleceğine değer katabilirim' iradesini ortaya koyan öğrencilerimizin buluşma noktası olmuştur. Bugün bu meydanda ilimizin dört bir tarafından öğrencilerimiz farklı hizmet dallarında yapmış oldukları eğitimin ve üretim odaklı geliştirdikleri süreçlerin örneklerini öğretmenlerin rehberliğinde güzel şehrimiz Aydın'a göstereceklerdir. Bu doğrultuda ülkemizin gelecek inşasında mesleki eğitimin önemini bir kez daha hatırlatarak ve buradaki emeği takdir ederek bu stantları gezmeniz ve çocuklarımızın yanında olmanız, geleceğimizin inşasında özellikle çocuklarımızı da buraya yönlendirmenizi önemle istirham ediyoruz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı kıyafetler düzenlenen defileyle sergilendi. Öğrencilerin sahnelediği zeybek gösterisi izleyenlerden alkış alırken, protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Fuarda öğrenciler tarafından farklı alanlarda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar sergilenirken, protokol üyeleri de stantları ziyaret edip öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.