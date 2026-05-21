Diyarbakır Final Okulları öğrencilerinin yıl boyu atık malzemelerden yaptıkları çalışmalar 'Hayal Yeri Karma Resim Sergisi' ile sunuldu.

Merkez Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksinde Final Okulları ilkokul öğrencilerinin yıl boyunca atık malzemelerden elde ettikleri materyaller sergilendi. Gazete kupürleri, peçeteler ve atık taşlardan oluşan sergi, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Sergi sorumlusu ve Final Okullarında Resim Öğretmeni olan Rojda Gökmen Ateş, bu etkileyici atmosferin hayalleri olduğunu ve şimdi gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Ateş, 'Çocuklarımızın çok büyük emeği var. Burada ilkokul öğrencilerimizin yıl boyunca hazırladığı eserleri sergiliyoruz. Sergimizde soyut resimlerden realist çalışmalara, ünlü sanatçıların eserlerinden esinlenilen çalışmalara kadar birçok eser yer alıyor. Atık malzemeleri de sanata dönüştürdük. Gazeteler, taşlar, tülbentler, peçeteler gibi. Çocuklarımız hayal etti, biz de onların fikirlerine katkı sunduk. Bir yıl boyunca emek verdiler ve şimdi bu eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Genelde çocuklarımız kendi hayallerini ortaya koyuyor, ben de onları yönlendiriyorum. Ortaya gerçekten mükemmel işler çıkıyor. Çünkü bir çocuğa özgüven verdiğinizde başaramayacağı hiçbir şey yok' ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencilerinden Ada Em, bir yıl boyunca araştırma yaptıklarını ve bu görseli hazırladıklarını, giydikleri kıyafetleri tabloya göre düzenlediklerini ifade etti.

Arya Özdil ise, arkadaşıyla birlikte eseri araştırıp hazırladıklarını ve bu esere göre giyindiklerini dile getirdi.

Sergiye, Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, öğretmenler, veliler, ve öğrencilerin yanı sıra davetliler katıldı.