Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde öğretmenlerin saha çalışmaları sırasında tanıştığı 10 yaşındaki özel ihtiyaçlı Zeynel Memiş, evinde aldığı eğitim desteği sayesinde eğitim hayatına kesintisiz devam ediyor.

Eğil ilçesinde yaşayan Zeynel Memiş, ayrık omurga hastalığı (spina bifida) ile dünyaya geldi. Sağlık sorunları nedeniyle örgün eğitime düzenli devam etmekte güçlük yaşayan Zeynel için Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş ve öğretmenler harekete geçti. Yapılan saha çalışmaları sırasında Zeynel ile tanışan öğretmenler, gerekli sağlık ve RAM süreçlerinin tamamlanmasının ardından evde eğitim hizmetinin başlamasını sağladı.

Yaklaşık 3 yıldır öğretmenleri tarafından evinde birebir eğitim alan Zeynel, okulda işlenen müfredat doğrultusunda derslerine devam ediyor. Öğretmenleri, akademik eğitimin yanında sosyal gelişimini desteklemek amacıyla Zeynel'i zaman zaman okul etkinlikleri ve törenlere de davet ediyor. Böylece Zeynel, arkadaşlarıyla bir araya gelerek okul ortamını yakından deneyimleme fırsatı buluyor.

Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeynel ile yaklaşık 3 yıl önce saha çalışmaları sırasında tanıştıklarını söyledi. Zeynel'in eğitim hayatına dahil olabilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Üstüntaş, şunları kaydetti:

'Zeynel'in okula düzenli devam edememesi nedeniyle gerekli sağlık ve RAM süreçlerini tamamladıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalar sonucunda evde eğitim sürecini başlattık. Yaklaşık 3 yıldır öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle eğitimine destek veriyor. Okuldaki öğrencilerimize sunduğumuz eğitim imkanlarını Zeynel'e de ulaştırmaya çalışıyoruz. Songül öğretmenimiz birebir derslerini yürütüyor. Ayşegül öğretmenimiz ise kendi sınıfında yaptığı etkinlikleri ve çalışmaları düzenli şekilde Songül hoca ile paylaşıyor. Bazen etkinlikleri birlikte gerçekleştiriyorlar. Ayrıca özel günlerde ve okul etkinliklerinde Zeynel'i de aramızda görmek bizi çok mutlu ediyor.'

Zeynel'in azmi ve öğrenme isteğinin kendilerine ilham verdiğini ifade eden Üstüntaş, 'Zeynel'in gözlerindeki umut ve öğrenme heyecanı bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sık sık ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Hayallerini dinliyor, imkanlarımız doğrultusunda yanında olmaya çalışıyoruz. Okulumuzun kurucu derneği olan Türkiye Yardım Severler derneğinin de desteğiyle Zeynel'in bazı hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulduk' dedi.

Evde eğitim sürecinde görev alan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Songül Çakan ise Zeynel'in öğrenmeye açık, üretken ve güçlü bir hayal dünyasına sahip olduğunu belirterek, 'Zeynel ile aynı köyde yaşıyoruz. Ailesini ve hayat şartlarını yakından tanımamız eğitim sürecini daha verimli hale getirdi. Kendisi öğrenmeye çok istekli bir öğrenci. Öğretmenlerimizle sürekli iletişim halinde çalışıyoruz' diye konuştu.

Sınıf Öğretmeni Ayşegül Genç de Zeynel'in akademik gelişimini yakından takip ettiklerini belirterek, 'Songül öğretmenimiz derslerini yürütüyor, bizler de sürekli iş birliği içerisindeyiz. Özellikle sosyal etkinliklerin olduğu günlerde Zeynel'i okulumuza davet ediyoruz. Arkadaşlarıyla bir araya gelmesi ve sosyal bağlarını güçlendirmesi bizim için çok değerli. Akademik anlamda da oldukça başarılı bir öğrenci. Özellikle hayal gücü, kelime haznesi ve kendini ifade etme becerisi dikkat çekiyor' ifadelerini kullandı.

Zeynel Memiş ise öğretmenleriyle ders çalıştığını, etkinlikler yaptığını ve büyüdüğünde rütbeli asker olmak istediğini söyledi.