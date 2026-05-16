Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mersin’de Mersin Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında kurum bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri, sosyal ve mesleki gelişim kursları ile devam eden projeler yerinde incelendi. Kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Dr. Topoğlu, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Ziyaret programı çerçevesinde beraberindeki heyetle birlikte atölyeleri gezen Dr. Emre Topoğlu, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. El emeği ürünleri inceleyen Topoğlu, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların hem bireysel gelişime hem de mesleki kazanımlara önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Öğretmenler ve idarecilerle de bir araya gelen Genel Müdür Topoğlu, özverili çalışmalarından dolayı tüm eğitim kadrosuna teşekkür etti. Halk eğitimi merkezlerinin yalnızca eğitim verilen kurumlar değil, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren önemli yaşam alanları olduğunu belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.