Aydın'da gerçekleştirilen son seçmen eğilimleri araştırması, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik vatandaş desteğinin devam ettiğini ortaya koydu. Yapılan ankete katılan vatandaşların büyük kısmı, yerel seçimlerde tercihlerini yeniden Çerçioğlu'ndan yana kullanacaklarını belirtti.

Bir araştırma şirketi tarafından 11 - 14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Aydın genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı kamuoyu yoklamasında, seçmene belediye başkanlığına yönelik tercihleri soruldu. Toplam 4 bin 150 katılımcı ile yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilen araştırmada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na olan güven bir kez daha gözler önüne serildi.

Araştırmada katılımcılara yöneltilen, 'Bu pazar yerel seçim olsa, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Özlem Çerçioğlu'na oy verir misiniz?' sorusuna vatandaşlar büyük oranda 'evet' yanıtını verdi. Ortaya çıkan veriler, Özlem Çerçioğlu'nun kentte yürüttüğü projelerin ve belediyecilik faaliyetlerinin halk nezdinde ciddi bir karşılık bulduğunu gösterdi. Yüzde 47,6 oranında 'evet' yanıtı verilen Çerçioğlu, Aydınlı seçmenden tam not alarak güven tazeledi.