Aydın Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Responsible Sorumluluk ve Uluslararası Rekabet Zirvesi kapsamında, UR-GE Projesi Desteği İyi Uygulama Ödülü almaya hak kazandı. Aydın Sanayi Odası tarafından yürütülen ve Aydın'da ilk olan UR-GE Projesi çerçevesinde 'Makine İmalatı ve Tedarikçileri Kümesi'ne yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetinin ödül alması Aydın için guru kaynağı oldu.

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, UR-GE Projesi Desteği kapsamında başarılı uygulama örneklerini hayata geçiren iş birliği kuruluşlarına plaketleri takdim edildi. Aydın Sanayi Odası adına ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı.

Zirve programı kapsamında sürdürülebilirlik, sorumlu iş yapma kültürü, döngüsel değer zincirleri, kapalı döngü sistemlerin tedarik zincirine entegrasyonu ve UR-GE projelerinde iyi uygulama örnekleri gibi başlıklarda paneller düzenlendi. Programda Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra OECD, uluslararası kuruluşlar, sektör temsilcileri ve iş birliği kuruluşları da yer aldı.

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, ödül töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede, Aydın sanayisinin ihracat yolculuğunda ortaya koyduğu kararlılığın böylesine anlamlı bir platformda takdir edilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Başkan Maraş, açıklamasında 'Üyelerimizin üretme azmi, ihracata olan inancı ve uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alma hedefi, AYSO olarak yürüttüğümüz çalışmaların temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Aydın Sanayi Odası olarak biz, üyelerimizin yanında olmayı yalnızca kurumsal bir görev değil, aynı zamanda Aydın sanayisine karşı taşıdığımız en büyük sorumluluklardan biri olarak görüyoruz. Sanayicilerimizin dünya ile rekabet edebilmesi, yeni pazarlara açılması ve ihracatta kalıcı başarılar elde etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

UR-GE Projesi'nin başarılı şekilde yürütülmesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Maraş, açıklamasının devamında 'Bu süreçte projenin planlanması, takibi ve etkin biçimde uygulanmasında özverili çalışmalarıyla önemli katkılar sunan UR-GE Proje Yöneticimiz Mine Seçkin'e ayrıca teşekkür ediyorum. Makine İmalatı ve Tedarikçileri sektörüne yönelik UR-GE Projemizde yer alan, projeye sahip çıkan, ortak hedefler doğrultusunda iş birliği kültürünü güçlendiren ve ihracat vizyonuyla sürece değer katan tüm üyelerimizi de gönülden tebrik ediyorum. Aydın Sanayi Odası olarak üyelerimizin ihracat yolculuğunda daha cesur adımlar atması, küresel değer zincirlerinde daha görünür hale gelmesi ve Aydın sanayisinin adını uluslararası alanda daha güçlü duyurması için proje üretmeye, yol göstermeye ve üyelerimizle birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.' İfadelerine yer verdi.