Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte Keles ilçesine çıkarma yaparak devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri yerinde inceledi.

Bursa'nın 17 ilçesine de eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım, Karacabey ve Orhangazi ilçelerinin ardından Keles ilçesini de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve yöneticilerin de hazır bulunduğu programda, Başkan Vekili Şahin Biba ilk olarak Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ilçede yürütülen çalışmalar ele alındı.

AK Parti Keles İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Özcan Yeni ve partililerle de buluşan Başkan Vekili Şahin Biba, görüş ve önerileri dinledi. Daha sonra Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'ya makamında ziyaret eden Başkan Vekili Biba, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü yatırımları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmaları değerlendirdi. Görüşmenin ardından ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Vekili Biba, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

'Keles Bursa'nın Kıymetli ilçelerinden birisi'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 17 ilçe ve 1060 mahalleye el birliğiyle hizmet etmenin derdinde olduklarını belirtti. Tüm ilçeleri ziyaret ederek çalışmaları incelediklerini ve eksiklikleri yerinde tespit ettiklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, 'Hem belediye başkanlarımızın hem de halkımızın taleplerini dinliyoruz. Önceliklerine göre de hızlı bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Keles de Bursa'nın kıymetli ilçelerinden birisidir. Hizmetlerin en doğru şekilde hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri önceliklendireceğiz. En kısa zamanda Keles'i hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız' dedi.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle yapılan görüşmelerin çok kıymetli ve verimli olduğunu söyledi. Devam eden çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Doğru, 'Keles ilçesine güç verecek bir toplantı gerçekleştirdik. Devam eden çalışmaları daha da büyüterek Keles'e hizmet edeceğiz. İlçemize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya teşekkür ediyorum' diye konuştu.