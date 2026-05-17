Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan ilginç olay görenleri hayrete düşürdü. Arızayı tespit etmek isteyen oto tamircisi, seyir halindeki kamyonetin motor kısmına çıkarak dakikalarca inceleme yaptı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan kamyoneti kontrol eden tamirci, sorunun kaynağını bulabilmek için aracın ön kısmına çıktı. Seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde ilerleyen tamircinin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Hem hayrete düşüren hem de korku oluşturan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.