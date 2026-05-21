Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa Valiliği Koordinasyonuyla bu yıl 5'incisi kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın açılış etkinliği, İnegöl Belediyesi ev sahipliğiyle İnegöl'den başladı. Bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kutlanan haftanın açılış etkinliğinde İnegöl'de 'Bir Sofrada 7 Miras, 7 Bölge, 7 Pilav' etkinliği düzenlendi.

Anadolu'nun binlerce yıllık zengin mutfak kültürünü ön plana çıkaran Türk Mutfağı Haftası, bu yıl beşinci kez ülke kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen hafta, Bursa'da Valilik himayesinde Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor. Bursa merkez ve ilçeleri kapsayan 1 haftalık programların açılışı, gastronomide son yıllarda artan değeriyle İnegöl'de gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Gastro İnegöl organizasyonuyla yapılan 'Bir Sofrada 7 Miras, 7 Bölge, 7 Pilav' etkinliği, İnegöl ve Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

7 bölgenin 7 pilavı tanıtıldı

Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen organizasyon Anadolu'nun binlerce yıllık mutfak hafızasını geleceğe taşıyan çok önemli bir kültür hareketi olarak dikkat çekerken, İnegöl'de yapılan etkinliğe vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Türk mutfağının köklü mirasını tanıtmak ve yöresel lezzetleri ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen organizasyonda Gastro İnegöl tarafından 7 bölgeye ait 7 pilav çeşidinin tanıtımı yapıldı. Marmara Bölgesini İnegöl'ün coğrafi işaretli ürünü İnegöl Mişorizi temsil ederken, Karadeniz Bölgesini temsilen Hamsili Pilav, İç Anadolu Bölgesini temsilen Ankara Tava, Ege Bölgesini temsilen Enginarlı Pilav, Güney Doğu Anadolu bölgesini temsilen Frik Pilavı, Doğu Anadolu bölgesini temsilen Perde Pilavı ve Akdeniz Bölgesini temsilen Akdeniz Pilavı konuklara ikram edilerek beğenilerine sunuldu.

İnegöl gastronomisine İnegöl Belediyesi imzası

Sofra kültürünün toplum hayatındaki yeri ve gastronominin turizm açısından taşıdığı önemin vurgulandığı organizasyonun açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bu yıl Bir Sofrada Yedi Miras, Yedi Bölge, Yedi Pilav temasıyla Türk Mutfağı Haftamızı kutluyoruz. İnegöl Belediyemizin de gastronomi odağında yaptığı çalışmalar var. Gastronomi dünyada giderek önem kazanıyor. Ve buradan çok ciddi paylar elde edilen bir alan. Bir turizm alanı. Biz de bunu geçtiğimiz dönemde paydaşlarımızla çalışırken, İnegöl zaten bu anlamda İnegöl Köftesiyle gastronomiyi gerçekleştiriyor. Ancak İnegöl Köftesinden daha fazlası diyerek yola çıktık. Kültürel tüm değerler toplanmaya başlandı. Arkadaşlarımız geleneksel yemeklerin tariflerini topladılar. 200'ün üzerinde yöresel lezzetimiz olduğunu gördük. Bu lezzetleri de kurduğumuz bu tesiste vatandaşlarımıza tadımlatmaya başladık. Zamanla yerel halkımızda ve kısmen bölgesel olarak bilinirlikler oluştuğunu görüyoruz. Artık tur otobüslerinin şehre geldiğini görmeye başladık. Zaten köftecilerimize geliyordu bu turlar, artık daha fazlasını da bulabiliyorlar. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Bizim kültürümüzde sofra, sadece yemek yenen yer değil

Konuşmasında kültümüzdeki yemek ve sofranın önemine de değinen Başkan Taban, şöyle devam etti: 'Bizim kültürümüzde sofra sadece yemek yenilen yer değil. Büyüklerimiz bizlere sofrada olacaksınız derlerdi. O sofrada buluşmak sadece yemek yemek değildi. Sofrada günün özeti yaşanıyor, bir iletişim sağlanıyor. Birlik beraberlik ruhu o sofradan doğuyor. Dolayısıyla bugün ailenin birlik ve beraberliği o sofranın etrafında şekillenmiş oluyor.'

'Türk Mutfağı da aynı şekilde bir medeniyetin ürünü. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolculukta farklı kültürlerle zenginleşmiş, yüzyıllar boyunca da gelişmiş ve bugün dünyanın en güçlü mutfaklarından biri haline gelmiştir. Biz de bugün Türk Mutfağı Haftasında buluşmuş olduk. Bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.'

Bizim sofralarımız, her şeyin birleştiği nokta

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise 21-27 Mayıs tarihleri arasında 5 yıldır Türk Mutfağı Haftasını kutladıklarını hatırlatarak; 'Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde başlayan bir program bu. Bu Türk Mutfağı Haftasında da Bir Sofrada Miras teması öne çıktı. Bizim sofralarımız, her şeyin birleştiği nokta. Gönüllerin bir arada olduğu yer. İnegöl özelinde de zaten Türkiye genelinde bir İnegöl Köftesi markası vardı, Gastro İnegöl ile başka yemeklerin de ortaya çıktığı bir sürece geçildi. Ayrıca bugün görüyoruz ki sanatla mutfağı da birleştirmişler. İnegöl Belediyemize ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum' diye konuştu.

Sofra ve yemek bizde çok kıymetli

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da 'Çok güzel bir programdayız. Bizi geleceğe taşıyacak olan kültürel değerlerimize, kimliğimize sahip çıkmaktır bu etkinlikler. Bu anlamda sofra ve yemek bizde çok kıymetlidir. Bir ekmeğin parçası bile yere düştüğünde onu biz inancımızda, kültürümüzde öper başımızın üzerine koyarız. Yine bütün sorunlarımızı bir sofranın etrafında konuşur, paylaşırız. Bunlar çok kıymetli. Çağın bütün rahatsızlıklarını bu kültürün gidereceğine yürekten inanıyorum. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı bu haftanın tüm ülkemizde bir ve beraber kutlanıyor olması da çok kıymetli' ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası Gastro İnegöl sunumuyla 7 bölgeye ait 7 pilavın tanıtımları yapıldı. Program sonunda tüm davetlilere ve vatandaşlara pilav ikramları gerçekleştirildi.