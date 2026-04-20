Sarıyer'de demirli bir balıkçı teknesinin güverte kısmının alt bölümünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, teknede hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde demirli halde bulunan bir balıkçı teknesinde saat 10.20 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknenin güverte bölümünün alt kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.