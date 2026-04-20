Silivri Kadıköy Mahallesi'nde yaşlı çift, 'arsanızı satacağız' diyerek dolandırıldı. Arsa satışı bahanesiyle senet imzalatılan yaşlı çiftin evine haciz geldi, banka hesapları bloke oldu. Tehditler aldıklarını söyleyen Ramazan Yurtçu ve eşi şikayetçi oldu.

Silivri'nin Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Yurtçu ve eşi Sebahat Yurtçu, evlerinin yanındaki 2 dönümlük tarlalarını satmak istedi. Bu sırada köyden tanıdıkları eski muhtar Nihat E., yeri satın almak istedi. Parayı iki ay sonra ödeyeceğini söyleyen Nihat E., tapuyu üzerine aldı. Yaşlı çifte de satıştan vazgeçme ihtimaline karşı senet imzalattı. Ancak çiftin tarlalarını satma hayali, birbiri ardında gelen hacizlerle kabusa dönüştü. Evlerine ve tarlalarına imzaladıkları senetlerden dolayı haciz gelen çift, banka hesaplarının da bloke olmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Torunlarının yardımıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve CİMER'e başvuru yapan çift, Nihat E.'den şikayetçi oldu.

'Biz tarla satılacak para gelecek derken, evimize icra geldi'

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ramazan Yurtçu, 'Arsamızı satmak istedik. Bize iki ay içinde ödeyeceğini söyledi. Eğer cayarsan diye bana senet imzalattı. Daha sonra tekrar geldi. 'Senet yanlış olmuş' diyerek yeniden senet imzalattı. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz tarla satılacak para gelecek derken, evimize icra geldi' dedi.

Yaşanan süreçte tehdide maruz kaldıklarını söyleyen Ramazan Yurtçu, 'Ortada bir alışveriş yok. Bir lira para alamadım. Camiye gidemiyorum, tehdit altındayım' şeklinde konuştu.

'Korkudan dışarı çıkamıyoruz'

Sebahat Yurtçu ise korkudan dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, 'Buradan geçerken bize silah doğrultuyorlar. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. Bizim malımıza el koymuşlar. 2 ay sonra öğrendik. Evimizde yedi içti, 70 yaşındaki eşimi dolandırdı. Yazık değil mi. Paramız var bankada alamıyoruz, malımızı satmaya çalışıyoruz satamıyoruz' diye konuştu.

Çiftin torunu üniversite öğrencisi Baran Yurtçu ise, 'Dedemin yaşadığı mağduriyet üzerine Cimer üzerinden şikayette bulundum. Aynı zamanda Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da şikayette bulundum. Şikayet ettiğimi öğrendikten sonra trafikte önümü keserek silah doğrulttular. Tehditleri devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Yetkili makamların konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.