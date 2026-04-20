Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor düşme hattından kurtulmak adına çıktığı maçı uzatma dakikalarında yediği golle yenilerek, büyük bir fırsatı tepti.

BAL 5. Grup 23.haftasında dün Söğüt İlçe Stadı'nda Söğütspor, 2 Eylül İnönü Belediyespor'u konuk etti. Güzel havada yoğun bir taraftar desteğini arkasına alarak maça iyi başlayan Söğütspor. ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısına kötü başlayan 2 Eylül İnönü Belediyespor, 61 ve 70'inci dakikalarda gördüğü 2 kırmızı kartla sahada 9 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Söğütspor tek kale ataklarına devam ederken, maçın 90+4'üncü dakikasında gelişen bir 2 Eylül İnönü Belediyespor atağında Ömer Faruk Söyler topu filelere gönderdi. Bu golden sonra büyük sevinç yaşana 2 Eylül İnönü Belediyespor, maçı da 1-0 kazanarak önemli bir 3 puan kazandı. Ligin bitmesine 2 hafta kala Söğütspor bu mağlubiyetle 13 takımlı grupta 26 puanla 10'uncu sıra olan düşme hattın haftayı tamamladı. 2 Eylül İnönü Belediyespor ise aldığı 3 puanla 31 puana yükselerek, haftayı 9'uncu sırada bitirdi. Söğütspor'u ligde 11'inci sırada 24 puanlı Tavşanlı Belediye, 14 puanlı Yalovaspor ve 3 puanlı Mes Yapı Bozanspor takip etti.

Öte yandan Söğütsdpor ligin 24'üncü haftasında grupta play-off şansı kovalayan Beytepe Metespor'a konuk olacak.