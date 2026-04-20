Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Harran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen III. Kültürel Miras Sempozyumu kapsamında kapsamlı bir sanat sergisi gerçekleştirdi.

'Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde III. Göbeklitepe'den Bugüne Türkiye'nin Tarihî ve Kültürel Mirası' başlığıyla düzenlenen sempozyumun bir parçası olan sergi, DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kütahya Güzel Sanatlar MYO iş birliğiyle hayata geçirildi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'nun katılımıyla açılan sergide; çini sanatçıları Mehmet Koçer, İsmail Yiğit, Mustafa Kerkük, Mustafa Dumanlar ve Sevtap Akca'nın yanı sıra kısa süre önce yaşamını yitiren Hamza Üstünkaya'nın eserleri yer aldı. Ayrıca Prof. Dr. Birnaz Er, Prof. Dr. Nurettin Gülaçtı, Dr. Öğr. Üyesi Canan Güneş, Öğr. Gör. Gökhan Akca, Öğr. Gör. Mustafa Bilge Koçer, Öğr. Gör. Özkan Tokaç ve Öğr. Gör. Sezin Erbil Kara'nın çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Geleneksel el sanatlarından çağdaş tasarımlara uzanan geniş bir seçkiyle hazırlanan sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.