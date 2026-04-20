Kütahya Valisi Musa Işın, ilde hizmet veren Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'ni (ÇÖZGEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında merkezin işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Programa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş ve Başhekim Prof. Dr. Hasan Emre Aydın da katıldı.

Merkezde görev yapan uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirmede, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yürütülen tanı, tedavi ve takip süreçleri ile multidisipliner çalışma modeli hakkında açıklamalarda bulunuldu. Doç. Dr. Nihal Yurteri ise merkezin genel işleyişi ve hizmet kapasitesine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında Vali Işın, çocuk ve gençlerin ruh sağlığının korunmasının toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, bu alanda yürütülen çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

ÇÖZGEM'in, çocuk ve gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinde önemli bir merkez olduğu vurgulanırken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.