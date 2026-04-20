Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Tiyatro Paldır Küldür Tavşanlı iş birliğinde sahnelenen yetişkin tiyatro oyunu 'Keçileri Kaçırıyorum', Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen programa, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar da katıldı. Yazar ve yönetmenliğini Samet Dağ'ın üstlendiği oyun, güçlü oyuncu kadrosu ve sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Etkileyici kurgusu ile dikkat çeken oyun, salonu dolduran tiyatroseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Program sonunda emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam edeceğini belirtti.