Kütahya Belediyesi tarafından kentin kültürel değerlerinin tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında AVM'de kurulan yöresel ürün ve el sanatları stantları yoğun ilgi gördü.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, stantları ziyaret ederek yerel üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şehrin köklü kültürünü ve zengin mirasını yansıtan ürünleri tek tek inceleyen Kahveci, üreticilerin emekle hazırladığı çalışmalara ilgi gösterdi.

Ziyaret sırasında düzenlenen workshop etkinliğine de katılan Kahveci, Kütahya'nın tarihi ve turizm potansiyelinin tanıtımına katkı sunan organizasyonların önemine dikkat çekti.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Kahveci, bu alanda emek veren herkese teşekkür etti.