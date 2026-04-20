Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler anısına tüm okullarda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

İlçe genelindeki okullarda sabah saatlerinde gerçekleştirilen bayrak törenlerinde, öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla hazır bulundu. Tören kapsamında Türk Bayrağı eşliğinde saygı duruşunda bulunulurken, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar edildi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, milli birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği program, dayanışma ve ortak değerlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.