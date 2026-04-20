Ordu Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ilçesinde Delikkaya-Altınyurt-Kovancı Mahallesi'ne hizmet veren ve ulaşımı önemli ölçüde kısaltan 1,5 kilometrelik bağlantı yolu sıcak asfalt konforuna kavuşturuluyor. Çalışmaların 1 kilometrelik kısmını tamamlayan ekipler, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte kalan bölümü de kısa sürede asfaltlayarak yolu modern ve konforlu bir görünüme kavuşturmayı hedefliyor.

Delikkaya Mahallesi Muhtarı Fatih Öztürk ve Altınyurt Mahallesi Muhtarı Erdoğan Çavuş, yolun uzun yıllardır yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, 'Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde mahallemizde sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Burası yaklaşık 150 hanenin kullandığı, yoğun trafiğe sahip bir yoldu. Önceden çok tozluydu, kapımızın önünde oturamıyor, sebze ve meyvelerimizi rahat tüketemiyorduk. Şimdi ise çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dediler.

Gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.