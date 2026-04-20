Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ardından göreve başlayan yeni Yönetim Kurulu, ilk resmi ziyaretini Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'e gerçekleştirerek yeni döneme güçlü bir başlangıç yaptı.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Onur Yıldırım, Cemalcan Sirkeci, Sevde Şensöz Çelik, Orhan Tahtalı ve Bölge Müdürü Ahmet Taş'ın yer aldığı ziyarette; Denizli sanayisinin mevcut durumu, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, yeni yönetime nazik ziyaretleri için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Denizli'nin üretim gücü ve ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz Selim Köşger, sanayicilere değer katacak her türlü yapıcı çalışmada kamu olarak destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ise yeni yönetim olarak görevi devralmalarının hemen ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirterek, devam eden projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yeni yatırımlar ve projeler hakkında da bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Denizli sanayisinin geleceğini güçlendirecek; sürdürülebilir, yenilikçi ve yüksek katma değerli üretimi esas alan bir vizyonla hareket ettiklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ayrıca, sanayicilerin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve inovasyon odaklı çalışmalara öncelik vereceklerini belirterek; bu süreçte kamu kurumları, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle güçlü iş birlikleri kurmaya ve bu iş birliklerini kalıcı hale getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Gerçekleştirilen ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.