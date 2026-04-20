Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Nohut büyüklüğünde yağan dolu ve ardından gelen sağanak yağış, bazı bölgelerde sele yol açtı. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağış sırasında trafikte bulunan sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Araçlar zaman zaman yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.