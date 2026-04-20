Türk hacı adayları bu yıl da 'Mekke Yolu' projesi kapsamında İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket etti. Hacı adayı Haluk Alemdar, 'ilk defa hacca gidiyoruz. 11 seneden sonra çıktı. Heyecanlıyız, bu duyguları tarif etmek imkansız tabii. Annemle gidiyorum. Yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, her şey çok hızlı ilerledi havalimanında' dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Suudi Arabistan yetkililerince 2023'te İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen 'Mekke Yolu' projesi, hac farizası için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının, Suudi Arabistan'daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları otellere rahat ve hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. 'Mekke Yolu' projesi ile hacı adayları kutsal topraklara yola çıktı. Hacı adayları 'Mekke Yolu' projesiyle birlikte resmi prosedür işlemlerinin İstanbul Havalimanı'ndan hallolmasından dolayı memnuniyetini paylaştı.

'Bu duyguları tarif etmek imkansız'

'Mekke Yolu' projesiyle hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a hareket eden hacı adayı Haluk Alemdar, 11 sene gibi bir sürenin ardından hac için kutsal topraklara gideceğini belirterek, 'Daha önce umreye gitmiştim, tabii ilk defa hacca gidiyoruz. 11 seneden sonra çıktı. Heyecanlıyız, bu duyguları tarif etmek imkansız tabii. Annemle gidiyorum. Suud yetkililerine ve bizim yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, her şey çok hızlı ilerledi havalimanında. Her şey yolunda gidiyor şu anda. İnşallah kabul olmuş, mebrur bir hacla döneriz. Hizmetten kesinlikle memnunuz. Özellikle Medine'deki işlemlerin buraya alınması güzel olmuş, hızlanmış. Suud yetkililerine de teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'Hayırlısıyla gidip geleceğiz inşallah'

Bir diğer hacı adayı Fatma Ustacık ise 'Kutsal topraklarımıza gidiyoruz, Allah nasip etti. Hayırlısıyla gidip geleceğiz inşallah. Eşimle ikimiz gidiyoruz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadan geldik' dedi.

'Allah herkese böyle bir mutluluğu nasip etsin'

15 yıllık bir beklemenin ardından ailesiyle birlikte hacca gideceğini ifade eden Celal Külah, 'Kocaeli'den nasip olursa hac ibadetimizi yapmak için Suudi Arabistan'a yolculuğumuz başladı. 15 yıldır bekliyorduk, tabi 15 yıldır bekleyince heyecan biraz daha fazla oluyor. Artık neredeyse 'bize çıkmaz mı acaba?' dediğimiz bir zamandan sonra haccın çıkmış olması bizi çok mutlu etti. Şu anda tabi anlatılmaz duygular içerisindeyiz. İnşallah, hayırlısıyla görevlerimizi yapıp vatanımıza dönmek nasip olur. Ben eşim ve kayınvalidemle beraber gidiyorum. Üç kişiyiz. Üç kişi yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. İstanbul Havalimanı'nın hizmetleri gayet iyiydi. Herhangi bir yerde bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Görevlilerde gayet yardımcı oldular ve şu anda bulunduğumuz noktaya kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadan kolaylıkla gelebildik. Allah herkese böyle bir mutluluğu nasip etsin, isteyen gönlünde olan kim varsa bir an önce bu mutluluğu yaşamasını ve bir an önce de hac veya umre ibadetini yapabilmesini dilerim' şeklinde konuştu.