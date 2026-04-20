Karabük'te 'Çocuklar Arasında Şiddet, Akran Zorbalığı ve Madde Bağımlılığını Önleme' konulu konferans düzenlendi.

Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu tarafından yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen konferansta, akran zorbalığı, şiddet ve madde bağımlılığının nedenleri, sonuçları ve önleyici çalışmalar ele alındı.

Konferansta konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların korunmasının toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Çetinkaya, merhum Alparslan Türkeş'in 'Sokağa hakim olan ülkeye hakim olur' sözünü hatırlatarak, çocukların doğru rol modellerle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Çocukların tarihi ve kültürel değerlerle güçlü bağ kurması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, 'Atalarını bilmeyen it peşinde dolaşır. Atamızı bileceğiz, nereden geldiğimizi bileceğiz.' ifadelerini kullandı.

Toplumun rol modellerinin kendi tarihinden çıkması gerektiğini belirten Çetinkaya, 'Seyit Onbaşı'dan Şerife Bacı'ya, Mustafa Kemal Atatürk'ten Peygamber Efendimize (SAV) kadar örnek alabileceğimiz derin bir tarihimiz var.' dedi.

Son günlerde yaşanan ve ülke genelinde üzüntüye neden olan okul saldırılarına da değinen Çetinkaya, bu tür olayların çocukların korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Teknolojinin etkisine de değinen Çetinkaya, 'Dünya artık bir köye dönüştü. Dijital dünya çocuklarımızın odalarına kadar girdi. Bizler çoğu zaman çocuklarımızın nelerle karşı karşıya kaldığını bilmiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya, çocukların yakından takip edilmesi ve korunmasının ailelerin ve toplumun öncelikli görevi olduğunu vurguladı.

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çetinkaya, köklü geçmişten alınacak derslerle güçlü bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Karabük Belediyesi olarak gençlere ve çocuklara her zaman destek olduklarını ifade eden Çetinkaya, 'Karabük'e gelen gençler ve çocuklar için belediyemiz sığınılacak bir yuvadır. Kapılarımız 7 gün 24 saat açıktır.' dedi.