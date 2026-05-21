Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen Hemşirelik Haftası etkinlikleri, bilimsel ve sosyal programlarla tamamlandı.

Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Hemşirelik Haftası kapsamında konferanslar, kültürel etkinlikler ve sosyal programlar yoğun katılımla düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Nightingale Hemşirelik Kulübü iş birliğinde düzenlenen Hemşirelik Haftası etkinlikleri sona erdi.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Azime Öztürk, açılış konuşmasında hemşireliğin bilimsel bilgi, klinik karar verme becerisi ve insani yaklaşımı bir arada taşıyan güçlü bir disiplin olduğunu belirtti. Öztürk, Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin (ICN) 2026 yılı temasının 'Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Güçlendirilmiş Hemşireler Hayat Kurtarır' olarak belirlendiğini ifade etti.

Program kapsamında düzenlenen 'Farkındalıkla Güçlenen Hemşirelik' konferansında konuşan Prof. Dr. Aysel Karaca, hemşirelik mesleğinin taşıdığı duygusal yük ve tükenmişlikle mücadelede öz-farkındalık ile psikolojik dayanıklılığın önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Nevin Onan moderatörlüğündeki konferansta, sağlık çalışanlarının iyi oluşunun sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

Etkinliklerde ayrıca Nightingale Hemşirelik Kulübü öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi sahnelendi. Program sonunda etkinliğe katkı sunan katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.