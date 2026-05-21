Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek mahallede yürütülen ve planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Karabük Belediyesinde gerçekleştirilen ziyarette, 100. Yıl Mahallesi'ne yönelik altyapı, asfalt, kaldırım ve park yatırımları ele alındı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 100. Yıl Mahallesi Muhtarı Bahri Yılmaz ve mahalle sakinlerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette mahallede tamamlanan çalışmalar ile planlanan altyapı ve üstyapı yatırımları değerlendirildi. Muhtar Bahri Yılmaz, mahalleye kazandırılan hizmetlerden dolayı Başkan Çetinkaya'ya teşekkür etti. Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen yatırımların yaşam kalitesini artırdığını belirterek, asfalt serimi, kaldırım yenileme ve park yapımı gibi taleplerini iletti.

Başkan Özkan Çetinkaya, mahallelerin ihtiyaçlarını saha ziyaretleriyle yerinde tespit ettiklerini belirterek, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Çetinkaya, asfalt, kaldırım ve park yatırımlarına öncelik vereceklerini kaydederek kamu kaynaklarını etkin şekilde kullanarak mahallelerin eksiklerini gidermeyi hedeflediklerini söyledi.

Ziyaret, görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.