AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberlik anlayışına vurgu yaptı.

Parti içerisinde 'eski' kavramının olmadığını ifade eden Şahin, milletvekilinden il başkanına, ilçe başkanından belediye başkanına, mahalle başkanına kadar görev yapmış herkesin aynı davanın mensubu olduğunu belirtti.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunun altını çizen Şahin, 'Bu davada ayrılık değil birlik, kırgınlık değil kardeşlik vardır. Görevler değişebilir ama dava bilinci ve vefa duygusu değişmez. AK Parti'de sadece bayrak yarışı olur.' ifadelerini kullandı.