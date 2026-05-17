Karabük'te ceza infaz personeli ve aileleri, 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı tarafından 6 Haziran'ın 'Ceza İnfaz Personel Günü' olarak ilan edilmesinin ardından Karabük'te ilk kutlama etkinlikleri kapsamında ceza infaz personeline yönelik moral pikniği düzenlendi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük Cumhuriyet Savcısı ve Cezaevi İnfaz Savcısı Oğuz Yılmaz'ın organizasyonuyla Aladağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen pikniğe yaklaşık 400 ceza infaz personeli ile aileleri katıldı.

Yoğun iş temposundan uzaklaşma fırsatı bulan personel, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli oyunlar düzenlenirken, Cezaevi İnfaz Savcısı Oğuz Yılmaz da masa masa dolaşarak personelle sohbet etti ve katılımcılara köfte ikramında bulundu.

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökçek ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da katıldı.

Ceza infaz personeli ve aileleri, kendileri için düzenlenen etkinlik dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.