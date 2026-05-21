Karabük'te Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte ilçelere özgü yöresel lezzetler tanıtıldı.

Karabük Belediyesi Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, kentin gastronomi kültürünü yansıtan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte Bulak köyünün etli keşkeği, Eflani bandırması, Eskipazar sütlü köy simidi, Ovacık çullu böreği, Safranbolu lokumu ve Yenice ıhlamur balı gibi yöresel tatlar ikram edildi. Programda ayrıca Karabük Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak ve Şef Osman Mahir Balıkçı tarafından safran bitkisine dair sunum yapıldı.

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, ilçe kaymakamları, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İsmail Gökcek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.