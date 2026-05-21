Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur gün boyu etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Kayadibi mevkisinde dere yatağındaki su seviyesinin artması vatandaşları tedirgin etti. Değirmenyanı köyünde dere ıslahı çalışmaları kapsamında yapımına başlanan ancak yarım bırakılan istinat duvarının bulunduğu bölgede de yağışın ardından su debisi yükseldi.

Artan su seviyesi nedeniyle dere kenarında bulunan mezarlıkların zarar görme riski oluşurken, vatandaşlar bölgede önlem alınmasını istiyor.