Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle alınan önlemler sürerken, ilçe genelindeki son durum dron ile havadan görüntülendi. İlçede su debisinin 2 günde 15 santim yükseldiği öğrenildi.

Son günlerde etkili olan yağışların ardından Yeşilırmak'ta su seviyesinin yükselmesi üzerine ekipler ilçede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle Çevlikler Mahallesi çevresindeki ırmak yatağında taşkın riskini azaltmak amacıyla yaklaşık 9 kilometrelik alanda 6 metre genişletme çalışması yapıldı. Dron görüntülerine çamurlu suyun ilçe merkezinden geçtiği ve ekiplerin dere yatağı çevresinde tahkimat çalışmalarını sürdürdüğü yansıdı. Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerde, Turhal ilçesinde son iki gün içerisinde su debisinin yaklaşık 15 santim yükseldiği belirtildi. Bölgede iş makineleriyle yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi. Öte yandan ilçede yaşayan vatandaşlar ise alınan tedbirlerden memnun olduklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ekiplerin gece gündüz sahada olduğunu belirterek, yapılan çalışmaların kendilerine güven verdiğini söyledi.