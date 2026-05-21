Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir koltuk fabrikasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren bir koltuk imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede işyerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcandı. 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.