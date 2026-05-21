Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki 06 FH 6367 plakalı araç, çevre yolu Gökler Kavşağına geldiği sırada, Kırşehir Caddesinden kavşağa giriş yapan Niyazi G. yönetimindeki 68 ACS 254 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Recep Taşkale olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Niyazi G. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.