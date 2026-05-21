Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda park işçilerinin fark ettiği erkek cesedi ekiplerce kıyıya çıkarılırken, şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ardından belli olacak.

Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker mahallesi Kentpark içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park işçilerinin Porsuk Çayı yüzeyinde temizlik yaptıkları esnada, bir ceset fark ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis,, sağlık ve AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Cesedi itfaiye sudan çıkardı

Yapılan incelemelerin ardından, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait dalgıç ekibi suya girerek kısa sürede cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemeler, cesedin 45 yaşındaki Ufuk D.'ye ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve incelemelerin ardından, Ufuk D.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeniyle yapılacak olan otopsi işlemlerin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.