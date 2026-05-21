Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi sırasında izinsiz dron uçuran bir kişiye 108 bin 370 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında Doğupark'ta gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi esnasında güvenlik ekipleri tarafından izinsiz insansız hava aracı (dron) uçurulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede dronu uçuran kişinin üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, '19 Mayıs Günü saat 16.00'da Doğupark'ta SOLOTÜRK gösterisi esnasında insansız hava aracını (dron) izinsiz uçuran bir kişiye 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 144. maddesi gereğince 108 bin 370 TL para cezası uygulanmıştır' ifadelerine yer verdi.