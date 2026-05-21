Konya'da Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirleri alındı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Valilikte düzenlenen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un da katıldığı bilgilendirme toplantısında güncel güvenlik ve asayiş olayları ile Kurban Bayramı tatili tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Akın, 'Emniyet ve jandarmamız tarafından 1 Ocak - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda terörle mücadele kapsamında toplam 61 operasyon icra edilmiş, gözaltına alınan 91 şüpheliden, 18'i tutuklanmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda ise çeşitli suçlardan aranan 2 bin 594 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalar neticesinde 4 ayda 45 operasyon gerçekleştirilmiş, 74 şahıs tutuklanmıştır. Narkotik birimlerimizce 514 operasyon icra edilmiş, 505 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Trafik uygulamalarında toplam 1 milyon 481 bin 742 araç denetlenmiştir. Yapılan bu denetimler, alınan tedbirler ve tüm uyarılar neticesinde; ölümlü trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 oranında azalış meydana gelmiştir' şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı asayiş tedbirlerini açıklayan Vali Akın, '9 günlük Kurban Bayramı süresince toplamda İl Jandarma Komutanlığımızca bin 573 ekip, 6 bin 962 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüzce 4 bin 860 ekip, 25 bin 740 personel olmak üzere; ilimiz genelinde toplam 6 bin 433 ekip ve 32 bin 702 personel ile asayiş ve trafik tedbirleri planlanmış olup, 22 Mayıs Cuma günü itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. Kurban satış yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve yoğunluk yaşanabilecek diğer noktalarda kapkaç, yankesicilik, sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların önlenmesi amacıyla yaya ve motorize ekip sayısı arttırılmıştır. İlimiz genelinde 147 kurban kesim yeri belirlenmiş olup belirlenen alanlar dışında (yol kenarı, park, bahçe, dere yatağı ve benzeri yerlerde) kurban kesimi yasaktır. Çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından bu tür uygulamalara müsaade edilmeyecektir. 9 günlük bayram tatili öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere yolcu otobüsleri üzerinde kontroller arttırılacak, özellikle takograf ve emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir' dedi.

Bayram tatili süresince sürücüler üzerindeki denetim farkındalığını arttırmak amacıyla elektronik denetleme sistemleri, insansız hava araçları ve sivil trafik ekipleriyle denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Vali Akın, 'Bayram süresince belediyelerimiz ve Karayolları 3. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki yollarda, zaruri haller dışında yol yapım çalışmasında bulunulmayacak, tüm güzergahlar açık tutularak ihtiyaç halinde acil müdahale ekibi görevlendirilecektir. Bayram alışverişinin yoğun olduğu gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve fiyat denetimleri artırılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerde ve acil servislerde yeterli personel görevlendirilecektir. 112 Acil Çağrı Merkezi tam kapasiteyle hizmet verecek olup, meydana gelebilecek yoğunluklara karşı takviye personel görevlendirmesi yapılacaktır. AFAD ve itfaiye ekipleri yangın, kaza ve diğer acil durumlara karşı yeteri kadar ekiple hazır bulunacaktır. Elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinde aksama yaşanmaması için ilgili kurumlarca nöbetçi ekipler görevlendirilecektir' diye konuştu.