Çameli'de yeni bir mola noktası olarak hizmet verecek olan Yörük Çadırı, düzenlenen geniş katılımlı açılış programıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Çameli'ye özgü organik ürünlerin satışa sunulduğu işletmede; kumda kahve, çeşitli yöresel lezzetler, gıda ürünleri, aile oturma alanları ve çocuk oyun parkı ile vatandaşlara keyifli bir ortam oluşturuldu. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış programına Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni kurdele kesimiyle tamamlandı.

Programda konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçeye kazandırılan her yeni işletmenin ekonomik ve sosyal açıdan önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'İlçemizin doğal ve yöresel değerlerini tanıtan bu tür işletmelerin artması bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, ilçemize değer katacak güzel bir mekân olmuş. İşletme sahiplerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.' dedi.

İşletme sahibi Sinan Hayrettin Kam ise Yörük Çadırı'nı Çameli'ne kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Çameli'mize ait organik ürünlerin burada yer alması, vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği alanların ve çocuk oyun parkının bulunması bizim için çok önemli. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.' diye konuştu.