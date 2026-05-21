Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Su Verimliliği Belgesi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı', Denizli'de yaklaşık 500 kurum ve kuruluş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında düzenlenen 'Su Verimliliği Belgesi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı', Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Su Verimliliği Belgesi almakla yükümlü kurum ve kuruluş temsilcilerinden yaklaşık 500 kişinin katıldığı programın açılış konuşmaları, telekonferans yöntemiyle Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim tarafından yapıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, tarımsal üretimin yanı sıra güçlü sanayi ve tekstil altyapısına sahip Denizli'de suyun etkin kullanımının büyük önem taşıdığını ifade etti. Son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaşmasının rehavete neden olmaması gerektiğini belirten İl Müdürü Zayim; kamu kurumları, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve sulama birliklerinde su kayıplarının azaltılması, tasarruflu sistemlerin yaygınlaştırılması ve atık suların geri dönüştürülerek yeniden üretime kazandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantının devamında Daire Başkanı Aslıhan Korkmaz tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; su kaynaklarının mevcut durumu, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar, ilgili yönetmelik süreçleri, sistem kurulumu ile Su Verimliliği Belgesi başvuru ve uygulama aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.