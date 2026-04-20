Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulunda (MYO), lise öğrencilerine yönelik dikkat çekici bir etkinlik düzenlendi.

Hisarcık MYO'da gerçekleştirilen program kapsamında, Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri üniversite ortamını deneyimleme fırsatı buldu. Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler derslere katılarak süreç odaklı değerlendirme sınavına tabi tutuldu.

Yetkililer, bu uygulamayla öğrencilerin motivasyonlarının artırılmasının ve sınav stresinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca etkinliğin, öğrencilerin sınav sürecine daha olumlu yaklaşmalarına katkı sağlamasının amaçlandığı ifade edildi.